المالية النيابية تصوت على المواد الخلافية في الموازنة ومنها حصة اقليم كردستان

2021/03/19 | 23:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / صوتت اللجنة المالية النيابية ، خلال اجتماعها المشترك مع رئاسة البرلمان والمنعقد مساء اليوم الجمعة ، على المواد الخلافية في مشروع قانون الموازنة العامة ، بعد تعديلها ومن ضمنها المادة (11) المتعلقة بحصة اقليم كردستان في قانون الموازنة./انتهى5

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