'قريبا للغاية'.. مارسيلو يثير الجدل بشأن عودة الدون إلى ريال مدريد

2021/03/19 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أثار تعليق البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد، على مقطع فيديو مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حالة من الجدل والتساؤلات وسط متابعي كرة القدم، بشأن عودة الدون إلى ريال مدريد.

وعلق مارسيلو على تسجيل مصور منشور على موقع "إنستغرام"، أثناء احتفال الثنائي بفوزهما بأحد الألقاب مع ريال مدريد، ويظهر المقطع رقصة بين الاثنين دون أسفله "هذا التناغم مارسيلو – رونالدو"، قائلا: "قريبا للغاية"، مع وضع رموز تعبيرية مضحكة ورمز وضع اليد على الفم، وكأنه يخفي شيئا ما.

وبعث التعليق الجدل والتساؤلات، لا سيما وأن يوفنتوس يسعى وراء التعاقد مع مارسيلو أيضا منذ عدة مواسم، وسط رغبة من مارسيلو في الرحيل عن صفوف ريال مدريد، لهذا لا يستبعد أحد إمكانية لعبهم سويا في الصيف المقبل مع يوفنتوس.

بينما يرى البعض أن رونالدو سيعود إلى صفوف ريال مدريد من جديد لمزاملة صديقه البرازيلي في قلعة سانتياغو برنابيو.

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