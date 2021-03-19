كتلة نيابية تجمع تواقيع لحل البرلمان

2021/03/19 | 23:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قامت كتلة بدر النيابية، الجمعة، بجمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب في التاسع من تشرين الأول المقبل.

وذكرت الوكالة الرسمية، اليوم (19 اذار 2021)، ان "رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي قام بجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب بهدف حل البرلمان في 9 / 10 من العام الحالي، أي قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة".

وكان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق على تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة إلى العاشر من تشرين الأول المقبل.

ا.ح

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