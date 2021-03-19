الصحة توجه بفرض غرامات بحق مقيمي مجالس العزاء

2021/03/19 | 23:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الجمعة، فرقها الصحية بفرض الغرامات

على مقيمي مجالس العزاء واحالتهم الى

القضاء.

وقالت الوزارة في بيان، ان "وزارة الصحة

والبيئة حملت الاشخاص الذين يقومون

باقامة مجالس ال

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