بحث علمي يكشف ما فعله انفجار مرفأ بيروت في

2021/03/19 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شهر أغسطس الماضي، شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، انفجارا هائلا في مينائها البحري، تسبب بقتل المئات وإصابة وتشريد الآلاف من سكان المدينة، ورُصدت اهتزازاته في دول أوروبية بعيدة، بل وطال تأثيره طبقات الغلاف الجوي، وفقا لبحث علمي حديث.

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