البرلمان يؤجل جلسة التصويت على الموازنة إلى يوم غد

2021/03/19 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس النواب، الجمعة، تأجيل عقد جلسته المقررة للتصويت على الموازنة المالية، إلى يوم غد.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 آذار 2021) إنه "بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، ‎قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة ‎غداً الساعة العاشرة صباحاً".

وأضاف، "سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على حضراتكم حال استكمالها من اللجنة المالية".

وينشر "ناس"، قانون الموازنة العامة، والمعدّل بشكل نهائي من قبل اللجنة المالية النيابية.

ويتضمن القانون، الذي تم الحصول على نسخ منه بعد التعديلات (19 اذار 2021)، عدة فقرات بينها ما يخص ايرادات النفط وسعر الدولار فضلا عن مسألتي النفقات والعجز".

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