رئاسة البرلمان تقرر عقد جلسة التصويت على الموازنة يوم غد السبت

2021/03/19 | 23:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة عقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية يوم غد السبت.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، انه “‎بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، ‎قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة ‎غدا الساعة العاشرة صباحاً”.

‎واضاف انه “سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على النواب حال استكمالها من اللجنة المالية”.

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