النواب ينتظرون انعقاد جلسة الموازنة

2021/03/19 | 23:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كدت ريزان شيخ دلير النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب ليلة الجمعة، عدم انعقاد جلسة المجلس لحد الان، معربة عن التفاؤل بالوصول لاتفاق.

وقالت النائبة ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب لـPUKmedia: ان الجلسة لم تعقد لحد الان، موضحة، ان النواب ينتظرون انعقادها بعد تجاوز موعدها المحدد.

واضافت: ان المجلس لم يحدد اي موعد اخر لانعقاد الجلسة، نافية الانباء التي تتحدث عن انعقادها في تمام الساعة الواحدة صباحا، معربة عن تفاؤلها بالتوصل لاتفاق بشأن مواد الموازنة المالية لعام 2021 بضمنها حصة اقليم كوردستان .

PUKmedia خاص

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