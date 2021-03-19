البرلمان يقرر عقد جلسة بشأن الموازنة صباح غد السبت بسبب المناقشات المستمرة حولها

2021/03/19 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قررت رئاسة مجلس النواب ، عقد الجلسة غدا السبت الساعة العاشرة صباحاً ، بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية لمشروع قانون الموازنة.‎‎واعلنت هيئة الرئاسة انه :" سيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة حال استكمالها من اللجنة المالية "./ انتهى4‎

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