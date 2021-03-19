نائبة عن كتلة بدر : لن نصوت على اية فقرة في الموازنة العامة تتضمـن حجب البطاقة التموينية

2021/03/19 | 23:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / هددت كتلة بدر النيابية ، انها لن تصوت على اية فقرة داخل الموازنة العامة فيها حجب البطاقة التموينية او أضرار بتخصيصات البطاقة التموينية وتهدد الأمن الغذائي للمواطن العراقي.وقالت النائب وفاء الشمري ، في مؤتمر صحفي ، ان " التركيز على دعم الأمن الغذائي هو الوسيلة الاقوى لصمود وتقدم اي مجتمع وهي الورقة التي لعبت فيها الدول المتقدمة في إضعاف خصومها ".واوضحت ان " الركيزة الاقوى لاسناد الامن الغذائي للشعب العراقي يقع على عاتق وزارة التجارة، في تأمين مفردات البطاقة التموينية وموادها، وهذا الامر بحاجة الى تخصيصات مالية وتشريعات قانونية ".واضافت ان " المواد المتعلقة بالبطاقة التموينية في الموازنة العامة ، كارثية كما انها تضمنت في المادة 46 حجب البطاقة التموينية عن شرائح عديدة من الشعب العراقي من العوائل التي تستلم راتب مليون دينار فما فوق، وكما يبدو فأن الازمة الاقتصادية كان سببها قوت المواطن وبطاقته التموينية وليس الإسراف والفساد المالي".واكدت ان " السلطة التنفيذية تناست ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار أضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية ما انعكس سلبا على المواطن، ثم نأتي اليوم لنحجب البطاقة التموينية عن فئات معينة وهو امر لم نكن نتمناه ابدا "./انتهى5

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