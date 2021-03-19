2021/03/19 | 23:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشفت هيئة التقاعد العامة، اليوم الجمعة، عن حجم الخسائر التي تعرض لها مبناها نتيجة حريق غرفة المحولات داخل الهيئة.وقالت الهيئة في بيام تلقاه “المركز الخبري الوطني” أنها تعلن “السيطرة على حريق اندلع بإحدى غرف الكهرباء الخارجية لمبنى الهيئة دون تسجيل أي اضرار مادية او بشرية”.ولفتت إلى أنه “في مساء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد العامة تكشف حجم الضرر نتيجة حريق مبناها المركز الخبري الوطني.

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