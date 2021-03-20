مقترحات الموازنة: ضرائب 'ثقيلة' على الوقود وتعبئة الهاتف والانترنت وغيرها

2021/03/20 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ينشر موقع NRT عربية، الجمعة، مقترحات مسودة موازنة 2021 قبل جلسة التصويت عليها غدا السبت.

وجاء في المقترحات:-

فرض ضريبة بنسبة 15 بالمئة على الوقود المستورد، وفرض ضريبة 20 بالمئة على خدمة تعبئة الهاتف المحمول وشبكات الإنترنت .

كما وشملت فرض ضريبة 100 بالمئة على التبوغ والسكائر، وفرض ضريبة 200 بالمئة على المشروبات الكحولية والروحية، وفرض طابع ضريبي بمبلغ 25 ألف دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في المطارات.

كما وجاء فيها ايقاف التعيينات في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ونقل ملف التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي.

وتضمنت استثناء وزارة الصحة في تعيين المشمولين بقانون المهن الطبية وقانون الخريجين الأوائل، وايضا يمنع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة.

وشملت احتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتعاقد، وايضا من المقترحات مسودة الموازنة قبل جلسة التصويت، على وزارة التربية إصدار أوامر المباشرة للمحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2020.

ونصت المقترحات ايضا عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة وظيفية في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، فضلا عن إلزام إقليم كوردستان بتزويد وزارة المالية الاتحادية بالملاك الوظيفي للتشكيلات التابعة له.

وجاء في المقترحات، أن تلتزم وزارتي الدفاع والداخلية بتحويل المراتب الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني بنفس الوزارة، وايضا إيقاف النقل والتنسيب بين الرئاسات والوزارات إلا في حالة الضرورة.

ونصت مقترحات مسودة الموازنة قبل جلسة التصويت: تفعيل جباية أجور الكهرباء.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت اليوم الجمعة، تأجيل جلسة التصويت على موازنة 2021 إلى يوم غد السبت الساعة العاشرة صباحا.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، انه "بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، ‎قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة ‎غدا الساعة العاشرة صباحا".

وأضاف البيان، "‎وسيتم اعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على حضراتكم حال استكمالها من اللجنة المالية".

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