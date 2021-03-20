اراء الكتل الكوردية بشأن الاتفاق بين اقليم وبغداد

2021/03/20 | 00:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اجمعت معظم الكتل الكوردية في مجلس النواب، على ترحيبها بالتفاهمات والاتفاق الجديدة بين الاقليم وبغداد لغرض تمرير مشروع الموازنة.

وقال ممثل حكومة اقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (19 اذار 2021)، ان "الكتل الشيعية لها موقف ايجابي بخصوص اتفاق الاقليم وبغداد".

من جانبها قالت رئيسة كتلة الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، انه "تم الاتفاق بشأن حصة الاقليم، لكن السنة ما زالوا معترضين على التصويت على مشروع الموازنة بصيغتها الحالية".

اما عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني فقد ذكر، انه "ما زلنا متخوفين من قيام بعض الاطراف الشيعية بوضع العراقيل امام التفاهمات الحاصلة بين اقليم كوردستان وبغداد".

من جهته اعلن رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي مثنى امين اعتراضه على الاتفاق والتفاهمات الجديدة، مؤكدا عدم حصول الاقليم على اي فوائد مالية من الاتفاق الجديد، وهي تعطي فقط الشرعية لحكومة الاقليم لتصدير النفط.





ا.ح

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