البرلمان يقرر عقد جلسته الخاصة بالتصويت على الموازنة صباح يوم غد السبت

2021/03/20 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل عقد جلسة الموازنة ليوم غد السبت، فيما كشفت عن الاسباب.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية، رئاسة المجلس قررت عقد الجلسة ‎غدا الساعة العاشرة صباحاً".وأردفـت، "‎وسيتم إعمام النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة حال استكمالها من اللجنة المالية".

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