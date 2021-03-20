البرلمان يفشل بعقد جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس النواب العراقي، الجمعة، بعقد

جلسته المقررة للتصويت على الموازنة

العامة للبلاد.

وقال مصدر برلماني، في حديث لوكالة نون

الخبرية، انه "تم تأجيل جلسة البرلمان

المقرر عقدها اليوم، الى يوم غد السبت

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