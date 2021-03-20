خبير صحي سويسري: السلالات الجديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا

2021/03/20 | 00:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الشؤون الداخلية المسؤول عن

الصحة العامة في سويسرا، آلان بيرسيت إن

الأبحاث أظهرت أن سلالات جديدة من

كورونا، بما في ذلك البريطانية، أكثر

فتكا من الفيروس الأصلي.

وأضاف بيريست في مؤتمر صحفي، ا

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