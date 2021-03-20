السلطات الصحية الأميركية تخفض مسافة التباعد اللازمة في المدارس

2021/03/20 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتعديل قواعد التباعد الاجتماعي، فيما يخص طلبة المدارس، الجمعة، بعد دراسة أجراها خبراء المراكز بالشأن.

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