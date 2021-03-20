تأجيل عقد جلسة التصويت على الموازنة

2021/03/20 | 00:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ديلان غفور النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردساني، تأجيل عقد جلسة التصويت على جلسة الموزانة المالية الى يوم غد السبت.

واوضحت النائبة ديلان غفور في تصريح مقتضب لـPUKmedia ان الجلسة تأجلت الى يوم غد السبت الساعة العاشرة صباحا.

واضافت: ان المناقشات بين النواب واللجنة المالية واكمال التفاصيل النهائية وراء تأجيل الجلسة.

PUKmedia خاص

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