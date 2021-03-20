مسار متجدد لحرب باردة لم تنتهي - فؤاد الصلاحي

2021/03/20 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي تصور البعض ان انهيار القطبية الثنائية في العام90 سيترتب عليه دخول العالم في علاقات هادئة تختفي مظاهر الحرب الباردة التي كانت مشتعلة خلال الفترة 45-90 ما بعد الحرب العالمية الثانية ..وهو تصور غير واقعي لان طبيعة العلاقات الدولية تعتمد على التنافس والتضارب في المصالح الامر الذي يدفع باستخدام كل الأساليب بما في ذلك التهديد بالحرب ناهيك عن خوض حروب صغيرة من خلال بؤر نزاع إقليمية ..ومع بداية الحقبة ......





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