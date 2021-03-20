2021/03/20 | 00:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، تأجيل عقد جلسة الموازنة ليوم غد السبت، فيما كشفت عن السباب.وذكرت اللجنة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “سبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة ولغرض اكمال التفاصيل والطباعة النهائية”.وأشارت إلى أن “رئاسة المجلس قررت عقد الجلسة ‎غدا الساعة العاشرة صباحاً”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل عقد جلسة الموازنة ليوم غد لهذه الأسباب المركز الخبري الوطني.

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