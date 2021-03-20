ترودو يستنكر

2021/03/20 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الجمعة، "غياب الشفافية" في محاكمة كنديَين متهمَين بالتجسس في الصين، بعد ساعات من أول جلسة استماع عقدت على خلفية نشاط دبلوماسي مكثّف بين واشنطن وبكين.

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