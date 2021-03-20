2021/03/20 | 00:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تدهور خطير في جبهة مأرب الرياض – عدن- الزمان – واشنطن تعرضت مصفاة الرياض لتكرير النفط الجمعة لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى اندلاع النيران فيها تبناه المتمردون الحوثيون، بعد أن حققوا تقدما باتجاه مدينة مأرب في اليمن.
بعد هزائم منوا بها في قطاع تعز منذ ثلاثة اسابيع . والهجوم هو الثاني الذي يستهدف منشأة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم حوثي على مصفاة الرياض وتنديد أمريكي بإعاقة الطاقة العالمية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بعد هزائم منوا بها في قطاع تعز منذ ثلاثة اسابيع . والهجوم هو الثاني الذي يستهدف منشأة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم حوثي على مصفاة الرياض وتنديد أمريكي بإعاقة الطاقة العالمية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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