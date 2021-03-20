هجوم‭ ‬حوثي‭ ‬على‭ ‬مصفاة‭ ‬الرياض‭ ‬وتنديد‭ ‬أمريكي‭ ‬بإعاقة‭ ‬الطاقة‭ ‬العالمية‭ ‬

2021/03/20 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدهور‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬مأرب الرياض‭ – ‬عدن‭- ‬الزمان‭ – ‬واشنطن ‭ ‬تعرضت‭ ‬مصفاة‭ ‬الرياض‭ ‬لتكرير‭ ‬النفط‭ ‬الجمعة‭ ‬لهجوم‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اندلاع‭ ‬النيران‭ ‬فيها‭ ‬تبناه‭ ‬المتمردون‭ ‬الحوثيون،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققوا‭ ‬تقدما‭ ‬باتجاه‭ ‬مدينة‭ ‬مأرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬بعد‭ ‬هزائم‭ ‬منوا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬تعز‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬اسابيع‭ .‬ والهجوم‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬منشأة‭ […]

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