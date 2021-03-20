الجزائر تطلب من مواطنيها العالقين في باريس العودة إلى بريطانيا

2021/03/20 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوبيني‭ (‬فرنسا‭)- ‬الجزائر‭ – ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬الجزائرية‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬جزائريا‭ ‬‮«‬عالقين‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدولية‭ ‬لمطار‭ ‬شارل‭ ‬ديغول‭ ‬بباريس‭ ‬بسبب‭ ‬الأزمة‭ ‬الصحية،‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬يقيمون‭ ‬فيها‭.‬وقالت‭ ‬السفارة‭ ‬الجزائرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وصل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القنصل‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬كريتاي‭ (‬باريس‭) ‬التقى‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثل‭ […]

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