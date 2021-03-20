مشكلة كبيرة في صحة النساء.. حلها سهل- سامي الانصاري

2021/03/20 | 00:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البيت السعيد يبدأ من عطاء المرأة السعيدة التي تمتمتع بصحة جيده ولياقة بدنية كافيه فهي سراج السعادة في البيت ، وفي الحقيقة ان الأمان الجسدي والنفسي للأم والأخت والزوجة هو أحد مقومات الصحة الاجتماعية للعائله ويعتبر النزف النسائي هو نخر صامت في لب سعادة الأسرة يجب عدم الأقلال من شأنه وهذا ما أريد أن أنبه […]

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