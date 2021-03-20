البرلمان العراقي يخفق بالتصويت على موازنة العام 2021

2021/03/20 | 00:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت رئاسة البرلمان اجتماعات عدة مع قادة الكتل السياسية (الأناضول)

أخفق البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، بالتصويت على الموازنة المالية للعام الحالي، 2021، بسبب استمرار الخلافات السياسية وعدم التوصل لحلول حتى الآن، فيما أجل انعقاد الجلسة إلى يوم غد السبت.

وعقدت رئاسة البرلمان اجتماعات عدة مع قادة الكتل السياسية قبل انعقاد الجلسة، سعت من خلالها إلى تقريب وجهات النظر تمهيداً لتمرير المشروع الذي يشهد خلافا سياسيا مستمرا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أنها لم تتمكن من التوصل إلى صيغة توافقية ترضي الأطراف السياسية.

ووفقاً لتوضيح أصدرته رئاسة البرلمان، فإنه "‎بسبب المناقشات المستمرة بين النواب واللجنة المالية البرلمانية، ولغرض إكمال التفاصيل والطباعة النهائية، ‎قررت رئاسة المجلس عقد الجلسة ‎غداً الساعة العاشرة صباحاً"، مبينة أنه سيتم تعميم النسخة النهائية لمشروع قانون الموازنة على النواب حال استكمالها من اللجنة المالية.

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