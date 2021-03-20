2021/03/20 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر لـ)الزمان):الاخوان يدرسون نقل نشاطهم الى أثيوبيا اسطنبول- القاهرة- مصطفى عمارة طلبت السلطات التركية من وسائل الإعلام المصرية المعارضة التي تتخذ من اسطنبول مقرا «تخفيف النبرة» إزاء السلطات المصرية في ظلّ مساعي أنقرة لتهدئة العلاقات مع القاهرة بعد أعوام من التأزم. كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة للزمان أن تركيا أبلغت […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتياح مصري من الخطوة التركية لمنع الهجوم الاعلامي على السيسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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