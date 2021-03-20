2021/03/20 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر‭ ‬لـ‭)‬الزمان)‭:‬الاخوان‭ ‬يدرسون‭ ‬نقل‭ ‬نشاطهم‭ ‬الى‭ ‬أثيوبيا‭ ‬ اسطنبول‭- ‬القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ طلبت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المصرية‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬اسطنبول‭ ‬مقرا‭ ‬‮«‬تخفيف‭ ‬النبرة‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬مساعي‭ ‬أنقرة‭ ‬لتهدئة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬القاهرة‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬التأزم‭.‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬أبلغت‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتياح‭ ‬مصري‭ ‬من‭ ‬الخطوة‭ ‬التركية لمنع‭ ‬الهجوم‭ ‬الاعلامي‭ ‬على‭ ‬السيسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتياح‭ ‬مصري‭ ‬من‭ ‬الخطوة‭ ‬التركية لمنع‭ ‬الهجوم‭ ‬الاعلامي‭ ‬على‭ ‬السيسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).