قانون للفقرة المطاطية المبيّتة

2021/03/20 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التعديل الذي جرى التصويت عليه بشأن قانون المحكمة الاتحادية مهم وأساس في سياق اصلاح سياسي وقضائي، لكنه ليس كلّ شيء . العبرة في تحويل أي وظيفة لمؤسسة سيادية كبيرة الى النطاق الاستقلالي البعيد عن التأثيرات السياسية مهما كانت، وهذا المرجو من التصويت الاخير في النهاية.البلد يحتاج الى قانون لكل قانون يحميه […]

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