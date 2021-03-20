بايدن يتعثر أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية

2021/03/20 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تعثر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الجمعة‭ ‬أثناء‭ ‬صعوده‭ ‬إلى‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬أتلانتا‭.‬وفي‭ ‬منتصف‭ ‬السلم‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬باب‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية،‭ ‬تعثر‭ ‬بايدن‭ ‬مرتين‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬ركبته‭ ‬لكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬توازنه‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ممسكا‭ ‬بيده‭ ‬اليمنى‭ ‬بالسكة‭ ‬المعدنية‭.‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬أقلعت‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬اير‭ ‬فورس‭ ‬وان‮»‬‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬أندروز‭ […]

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