خبر سار بشأن تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة

2021/03/20 | 01:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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طالب عدد من النواب، السبت، بتغير سعر صرف الدولار، من خلال جمع تواقيع 108 نائبا في البرلمان.

وقال النائب محمد شياع السوداني في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (20 اذار 2021)، "نجدد مطالبتنا باعادة النظر بسعر صرف الدولار لان التأثير السلبي لارتفاعه بات يقض مضاجع الفقراء وذوي الدخل المحدود خاصة بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الى 100% وهذا بحد ذاته يمثل اعلان حرب ضد الفقراء ومحدودي الدخل ، علما ان الحكومة عجزت عن اتخاذ اي اجراء للتخفيف عن كاهل هذه الفئات مقابل خطوتها التي اصبحت غير مبررة في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميا .

واضاف السوداني "إن قرار خفض الدينار تسبب بتوقف الأعمال الصغيرة والمتوسطة جراء ارتفاع الأسعار".

واشار السوداني انه "قد شاركت باقي الزملاء بتبني موقف عدم التصويت على الفقرة الخاصة برفع سعر الدولار الى 1450دينارا لان المتضرر الحقيقي هو المواطن الفقير" .

اسماء النواب الموقعين الكترونيا لاعادة صرف الدولار على ماكان عليه سابقا :

1- يوسف الكلابي

2- عمار الشبلي

3- محمد شياع السوداني

4- منصور البعيجي

5- حسن فدعم الجنابي

6- رياض التميمي

7- دلال الغراوي

8-عبدالامير المياحي

9- المهندس عباس العطافي

10- د.علية الامارة

11- عالية نصيف

12- لبنى رحيم

13- ندى شاكر جودت

14- د.سعاد الوائلي

15-زهرة البچاري

16-عبد عون العبادي

17- بهاء النوري

18-سهام الموسوي

19-عطوان العطواني

20- خليل المولى

21- سعد الخزعلي

22- اشواق كريم

23- خديجة علي التركماني

24- عدي الشعلان

25- عدنان الاسدي

26- مزاحم التميمي

27-فلاح الخفاجي

28-عامر الفائز

29-زينب الخزرجي

30 - ايوب الربيعي

31- حمد الموسوي

32-حيدر الفوادي

33-هناء الطائي

34- احسان الشبلي

35- ناصر تركي

36.سناء الموسوي

37-ثورة الحلفي

38- وفاء حسين

39-غايب العميري

40- وسن السعدي

41- خالد الجشعمي

42- سعد مايع

43- شيماء التميمي

44- امجد العقابي

45- عباس صروط

46- قصي الياسري

47- رفاه العارضي

48- علي سعدون

49- محمد ابوالهيل

اللامي

50- حامد عباس الموسوي

51-قصي الشبكي

52- ثامرذيبان الحمداني

53- فاضل الفتلاوي

54- سعدالخزعلي

55- حسن سالم

56- -د.رشا يحيى الحاتمي

57-انسجام الغراوي

58- علي غركان الدلفي

59.



منى حسين العبيدي

60- د.



اكتفاء الحسناوي

61-عدي عواد

62-علاء سكر الدلفي

63 - محمد كريم البلداوي

64-محمد حسين شذر

65- حسن جلال الكناني

66-لليال محمد علي البياتي

67-انتصار الموسوي

68 . د جواد الموسوي

69 - اسعد العبادي

70- عبدالرحيم الشمري

71- حسين اليساري

72ميزر العاكوب

73- كاظم عطيه الشمري

74-نايف الشمري

75 كريم عفتان الجميلي

76- جواد الساعدي

77- شمائل العبيدي

78- منال الموسوي

79- هشام السهيل

80- بيدء خضر السلمان

81- ريحان حنا ايوب

82- عمار يوسف حمود

83- منى الغرابي

84- د اقبال عبد الحسين

85-كفاء فرحان حسين

86-انتصار علي الجبوري

87جاسم جباره

88-اسوان الكلداني

89هدى جارالله الغبشه

90-نوفل الناشئ

91-ستار الجابري

92- طه الدفاعي

93- حسن علو

94 - حسين الفايز

95- منار الشديدي

96- ارشد الصالحي

97- احمد حيدر

98- جمال شكور

99- - علا عوده

100- مضر الكروي

101 عبد الخالق العزاوي

102- ايناس ناجي كاظم

103منتهى جبر

104- نورس كامل الكريطي

105- سلام الشمري

106- عبود وحيد العبود

107نهله حمد الراوي

108 -نهله جبار الفهداوي

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