كتائب حزب الله توجه تهديدا قاسيا ضد الكاظمي

2021/03/20 | 01:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت كتائب حزب الله تهديدا قاسيا ضد رئيس الوزارء مصطفى الكاظمي واصفة اياه بالغادر.

وقال المسؤول الامني في كتائب حزب الله ابو علي العسكري في تغريدة على تويتر وتابعه NRT عربية (20 اذار 2021)، " كنا قد حذرنا في اكثر من مناسبة من مغبة السكوت عن (المسخ كاظمي الغدر) وخطره الكبير الذي يهدد الامة.

واضاف العسكري، " نقول للخرف الاخرق بايدن، كنا قد ادبنا الذين سبقوك، واذقناهم من الذل والهوان مايتعض به العاقل.

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