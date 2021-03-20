واشنطن وبكين راضيتان عن محادثات صعبة وصريحة والخلافات بينهما لاتزال قائمة 

2021/03/20 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين- انكوريج (الولايات المتحدة),(أ ف ب) – أكد أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أن المحادثات الصينية-الأميركية التي أجريت في ألاسكا، الأولى بين البلدين منذ تولي جو بايدن سدة الرئاسة الأميركية، كانت “صريحة وبنّاءة ومفيدة” وفق ما أوردت السبت وكالة الصين الجديدة “شينخوا”.وأجريت المحادثات على مدى يومين في أنكوريج في ألاسكا […]

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