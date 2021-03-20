2021/03/20 | 02:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل

90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس

منذ بدء تفشي الوباء.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 2815

وفاة جديدة بالفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء تفشي الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).