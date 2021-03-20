الأردن.. 74 وفاة و7354 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/20 | 02:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الأردن يوم الجمعة 74 وفاة و7354 إصابة

جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بكورونا

في المملكة إلى 521,461 حالة، والوفيات إلى

5701 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد الحال

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