2021/03/20 | 02:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدم مقطع فيديو، متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر لص يسرق امرأة في الرياض، السعوديين الذين طالبوا السلطات بسرعة القبض عليه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يشعل غضب السعوديين.. لص يعتدي على امرأة ويسرقها في وضح النهار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يشعل غضب السعوديين.. لص يعتدي على امرأة ويسرقها في وضح النهار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).