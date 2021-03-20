بيان من رئيس لجنة حقوق الإنسان بعد أنباء اعتقال المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي

2021/03/20 | 02:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ الدستورية، وذلك بعد ساعات على شيوع نبأ اعتقال المحلل السياسي والمحامي ابراهيم الصميدعي في بغداد.

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وجاء في بيان لرئيس لرئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، تلقى "ناس" نسخة منه، فجر السبت، (20 آذار 2021) إن "اللجنة تؤكد تمسكها بالمباديء الدستورية في التعبير عن الرأي، وإن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية، وإننا واذ نتابع صحة خبر إلقاء القبض على السيد ابراهيم الصميدعي، ندعو الحكومة الى احترام مبادئ حقوق الإنسان مع كل مواطن عراقي، طبقا للقوانين المرعية".

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