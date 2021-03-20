الكعبي: القطاع السياحي سيسهم في رفد الموازنة

2021/03/20 | 03:09 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

حثّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الحكومة على ضرورة ايلاء القطاع الخاص اهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والعالم نتيجة تذبذب اسعار النفط وجائحة كورونا.

والتقى الكعبي، في أعقاب لقاء موسع عقده مع رؤساء واعضاء رابطة الفنادق في محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وبغداد، برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث جرى ايصال مجموعة من المطالب الخاصة باصحاب الفنادق التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المستثمرين.

وكان النائب الأول لرئيس البرلمان قد بحث، خلال استقباله اعضاء الرابطة بحضور عدد من اللجان النيابية (لجنة الثقافة والسياحة والاثار، الاوقاف والشؤون الدينية، الاقتصاد والاستثمار، المالية، النفط والطاقة والثروات الطبيعية)، وعدد من اعضاء مجلس النواب، اضافة لرئيس هيئة السياحة ومدير دائرة الاقامات، ومقرر اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، في بيان لمكتبه، المشكلات والمعوقات التي تعرقل النهوض بالواقع السياحي في البلاد.

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