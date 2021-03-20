التربية تبث مراجعات الدروس عبر فضائيتين

2021/03/20 | 03:09 - المصدر: الصباح

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بغداد: اسراء السامرائي كركوك: الصباح

تزامنا مع بدء امتحانات نصف السنة الدراسية باشرت الفضائية التربوية بث دروس منهجية ضمن خطة المراجعة الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول وسط اجراءات امنية وصحية مشددة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن "القوات الامنية سوف تقوم باتخاذ إجراءات مهمة ومناسبة في حماية المراكز الامتحانية وجعلها امنة حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات بأجواء صحية ملائمة".واضاف ان "القوات الامنية لديها توجيهات ان تكون هناك حماية مركزة على المراكز الامتحانية وان تكون هناك إجراءات صحية ملائمة لمراكز الامتحانات"، مشيرا الى ان " قيادة العمليات المشتركة جادة في هذا العمل".من جانبه، اوضح مدير التلفزيون التربوي بالوزارة احمد عادل المالكي لـ"الصباح" ان "الفضائية التربوية اعدت خطة لمراجعة المنهاج الدراسي المقرر لامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول، بالتزامن مع انطلاق الامتحانات اليوم السبت من اجل دعم الطلبة في مسيرتهم التعليمية ورفدهم بالمعلومات التي تساعدهم في الامتحان".



وقوبل قرار الامتحانات باعتراضات واسعة من قبل الطلبة واولياء امورهم لسرعة تحديد موعدها، والذي تم قبل ايام قليلة.

واضاف المالكي ان "الوزارة ستطلق بث الفضائية الثانية تجريبيا"، عادا ذلك "انجازا للوزارة لان اول قناة فضائية تربوية في العراق اطلقت عام 1977 ومن حينها لم تطلق اي قناة تربوية اخرى".

واشار المالكي الى "وجود اعادة لبث المنهاج المقرر بالامتحانات خلال اليوم الذي يليه".



ولفت الى ان "عدد المسجلين رسميا بالمنصات الالكترونية وصل لاربعة ملايين ما بين طالب ومعلم ومدرس من كلا الجنسين".

وفي سياق اخر، قال المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي لـ"الصباح": ان "وفدا من الامانة العامة لمجلس الوزراء عقد اجتماعا مع المختصين في دوائر البلديات والبلدية والتسجيل العقاري الاولى والثانية وعقارات الدولة واقسام الاملاك وتنظيم المدن والتخطيط العام ومسؤولي بلديات الاقضية والنواحي في كركوك من اجل تنفيذ خطوات تشييد المدارس الجديدة ضمن المشروع الصيني".

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