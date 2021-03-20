إغلاق جزئي لمنتجع ترامب بسبب تفشي كورونا

2021/03/20 | 03:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إغلاق منتجع "مارالاغو" المملوك للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والواقع في ولاية فلوريدا، بشكل جزئي، بعد ثبوت إصابة عدد من موظفيه بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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