اتهام عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة بالالتفاف على العقوبات الأميركية

2021/03/20 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، أن اتهامات وجهت إلى عشرة إيرانيين بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على بلادهم من خلال إخفاء أكثر من 300 مليون دولار في معاملات على مدى نحو 20 عاما.

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