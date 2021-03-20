في الذكرى 66 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل: أي إنجازات؟ - حسن أحراث

2021/03/20 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث قبل أن أُدلي برأيي حول "الإنجازات" المحققة بالمغرب، منذ 20 مارس 1955 الى الآن (وهو رأي عدمي متطرف معروف)، تفضل الاتحاد المغربي للشغل "مشكورا"، باختزال الجواب، ولعله جواب (بعض جوانب الجواب) يعبر عن واقع الأمر المفضوح.



ورد في بيان للاتحاد بمناسبة الذكرى 66 لتأسيسه ما يلي:"واليوم وبعد مرور 66 سنة على هذا التأسيس المجيد، تجد الطبقة العاملة المغربية نفسها لازالت تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف التي ......





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