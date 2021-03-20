اعلام حسب التساهيل - جمال الهنداوي

2021/03/20 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جمال_الهنداوي قد لا يرى الكثير – او لا يريد ان يرى على الاصح – أي دلالة على تحول موقف انقرة من " الاخوان المسلمين" بناء على الانباء التي تتوارد عن طلب السلطات التركية من ثلاث قنوات تلفزيونية معارضة مصرية مقرها في اسطنبول، وهي "الشرق" و"مكملين" و"وطن"، بتخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية ضمن مساعي تركية على ما يبدو تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر.ورغم محاولة بعض الاطراف الاعلامية المعا ......





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