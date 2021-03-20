الهويّة والصراع الاجتماعي في السودان- 10 والأخيرة - تاج السر عثمان

2021/03/20 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 ارتفعت في ثورة ديسمبر 2018 شعارات " حرية – سلام- وعدالة – مدنية خيار الشعب"، كما أكدت علي وحدة السودانيين، ورفض الخطاب العنصري كما في شعار " يا العنصري المغرور كل البلد دارفور "، " من كاودا لأم درمان ، كل البلد سودان" ، وارتفعت رايات الوطنية السودانية ، ورفض سياسة "فرق تسد " التي حاول بها النظام الإسلاموي العنصري الدموي لأكثر من 29 عاما تدمير النسيج القبلي والحزبي والاجتماعي في السودا ......





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