عندما يموت المفكّر أكثر من مرّة !

2021/03/20 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ليلة غائمة من آخر أيام شتاء كوروني حزين، حدثت الجريمة.انتشر الخبر بسرعة انتشار النار في الهشيم.رددت صداه مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته جرائد وصحف إلكترونية عديدة.بما فيها المعروفة بالرصانة والمهنية.وتوحدت صيغة الإخبار، إن إعلان الوفيات مهما تعدد يتشابه، والموت واحد.وكان أن حظي النعي برواج وطني ودولي، حتى أن موسوعة "ويكيبديا" سارعت إلى إضافة تاريخ الوفاة إلى سيرة القتيل.

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