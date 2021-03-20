بعد 40 ألف زلزال.. ثوران بركان بالقرب من عاصمة آيسلندا

2021/03/20 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت آيسلندا ثورانا بركانيا بالقرب من عاصمتها، ريكيافيك، الجمعة، عقب سلسلة من آلاف الزلازل الصغيرة التي شهدتها المنطقة على مدى الأسابيع الأخيرة، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية المحلي.

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