رصد تشويش روسي على طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني

2021/03/20 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد الجيش البريطاني محاولات للتشويش على أنظمة GPS التي تستخدمها طائرات سلاح الجو الملكي العاملة من قاعدة جوية في قبرص.

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