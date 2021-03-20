2021/03/20 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتداول صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدّعي ناشروه أن السلطات السورية تنظر في إمكانية تطبيق قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على الإناث، إلا أن الخبر عار عن الصحة، بحسب خدمة تقصي الأخبار في وكالة "فرانس برس".

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