"العدوى الاختراقية".. الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح "حالة متوقعة"

2021/03/20 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تداول أخبار عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى الأشخاص الملقحين في ولايات أميركية عدّة أبرزها فلوريدا، تكساس، وهاوي، تناول موقع "ذا أتلانتيك" مقالاً بعنوان "الاختراقات نادرة جداً ومتوقعة جداً"، في إشارة إلى احتمالية الإصابة بمرض كوفيد - 19 حتى بعد تلقي اللقاح بأسبوعين.

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