علماء يحددون

2021/03/20 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علماء في أوروبا إنهم حددوا سببا نادرا لتجلط الدم بسبب لقاح "أسترازينيكا"، بالإضافة إلى علاج محتمل لذلك، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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