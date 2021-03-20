متابعات برلمانيه وحقوقيه .القاهره: 60 نائبا يتقدمون للبرلمان بمقترح مشروع قانون بشأن -تنظيم تشغيل العمالة المنزلية- - تيار الكفاح العمالى - مصر

2021/03/20 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية الدائم للانتصار لحقوق المرأة العاملة ومن أجل توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية تقدمت الثلاثاء الماضى الموافق 16/3/2021 للنائبة نشوى الديب وستون نائباً بمقترح مشروع قانون بشأن تنظيم العمالة المنزلية إلى البرلمان -الذي سيحيله فى جلسته القادمة إلى اللجنة المختصة- كانت الدار قد عملت عليه خلال العاميين الماضيين بناء على مقترح مشروع قانون مقدم من ال ......





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