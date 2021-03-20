رحلة حرة في ذاكرة العراق التاريخية القريبة - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/03/20 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي مع انبلاج عصر الحضارة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر ، كتبت الامم الحديثة دساتيرها .



قبل ذلك لا توجد دساتير : يوجد فقه وشريعة لاهوتية تولدت عنها أعراف وعادات وتقاليد مثقلة بالقيود التي تحد من حرية الانسان .



قامت الدساتير الحديثة على قاعدتي الحرية والمساواة ( بعض الامم في تاريخها القديم التي حققت لإحرارها ، او حقق خواصها من مالكي الارض - من دون عوامها - بعضاً من حريتهم كما في اثينا القديمة او ب ......





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